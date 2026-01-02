Демидов набрал 35 очков за 40 матчей – 3-й результат в истории «Монреаля» для новичков на этом отрезке. Больше только у Далина и Матса Нэслунда

Демидов набрал 35 очков за 40 матчей в сезоне НХЛ за «Монреаль».

Нападающий «Монреаля » Иван Демидов набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (7:5).

На счету 20-летнего россиянина стало 35 (10+25) баллов за 40 игр в сезоне. Это третий результат в истории клуба для новичков на данном отрезке.

Демидов сравнялся с Ги Лефлером (сезон-1971/72) и Ферном Мажо (1943/44). Больше очков за первые 40 игр сезона среди новичков «Канадиенс» набирали только Матс Нэслунд (39, 1982/83) и Кьелл Далин (50, 1985/86).

Демидов признан лучшим новичком НХЛ в декабре. 20-летний форвард «Монреаля» обошел Сеннеке, Сандина Пелликку, Карлссона, Чернышова и Леонарда