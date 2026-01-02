  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кравчук об уровне России U20: «Мировая политика не дает спорту нормальной жизни – мы играем между собой и не сталкиваемся с другими стилями. Но уровню МХЛ есть куда подниматься»
0

Кравчук об уровне России U20: «Мировая политика не дает спорту нормальной жизни – мы играем между собой и не сталкиваемся с другими стилями. Но уровню МХЛ есть куда подниматься»

Игорь Кравчук: мировая политика не дает спорту нормальной жизни.

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением об уровне российского молодежного хоккея на фоне МЧМ-2026.

– Этот сезон вы начинали в КХЛ, видели много матчей МХЛ последних лет. У нашей молодежки, если сравнивать с чемпионатом в Миннесоте, – более низкий уровень?

– Прежде всего скажу очевидное: наша проблема в том, что, в отличие от конкурентов, мы играем между собой и не сталкиваемся с другими сборными и другими стилями. Но тут мы ничего не можем сделать – мировая политика не дает спорту и, в частности, хоккею нормальной жизни.

Безусловно, молодежный чемпионат мира – это другой уровень, так было всегда. В МХЛ есть несколько команд, которые выделяются и играют современно. Но в целом уровню МХЛ есть куда подниматься.

В том числе и в плане тактики. Посмотрите, как играют в Миннесоте лучшие сборные. Очень быстрый и плотный хоккей, много прямых линий, без потери темпа на раскаты и закаты. Много гибридной игры, когда защитники оказываются впереди форвардов.

Нашим молодежным командам надо хотя бы смотреть молодежный чемпионат мира. Там есть моменты, которым можно поучиться и которые надо брать на вооружение, – сказал Кравчук.

Плющев о рекомендациях МОК: «Турниры проводит ИИХФ. Никто не тянул КХЛ инициировать выход из федерации, это добавило сложностей. Нам могут посоветовать начинать с нуля»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
Игорь Кравчук
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoМХЛ
Политика
logoКХЛ
тактика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о рекомендациях МОК: «Турниры проводит ИИХФ. Никто не тянул КХЛ инициировать выход из федерации, это добавило сложностей. Нам могут посоветовать начинать с нуля»
вчера, 16:09
Майоров о возвращении России на МЧМ: «Не исключаю, что ИИХФ скажет нам начинать с третьей группы. Играйте с Индонезией, с Африкой – как новички»
29 декабря 2025, 13:40
Яшкин о МЧМ без России: «Очень обидно за ребят, что у них нет возможности показать себя. Турнир классный, молодежный хоккей всегда интересен»
27 декабря 2025, 18:56
Главные новости
МЧМ-2026. 1/4 финала. США сыграют с Финляндией, Канада – со Словакией, Швеция против Латвии, Чехия встретится со Швейцарией
6 минут назад
Демидов набрал 35 очков за 40 матчей – 3-й результат в истории «Монреаля» для новичков на этом отрезке. Больше только у Далина и Матса Нэслунда
19 минут назад
Собаки на вбрасываниях? Чирлидерши на льду? Такое бывает на матчах КХЛ?
34 минуты назадСпецпроект
НХЛ. «Флорида» и «Рейнджерс» сыграют на открытом воздухе в Майами, «Вегас» против «Сент-Луиса», «Миннесота» встретится с «Анахаймом»
сегодня, 09:31
Панарин в 7-й раз набрал 90+ очков за календарный год в НХЛ. У Кучерова столько же, больше только у Кросби, Овечкина и Макдэвида среди действующих игроков
сегодня, 09:22
38-летний Летанг провел 1200-й матч в регулярках НХЛ. Защитник «Питтсбурга» забил в овертайме «Детройту»
сегодня, 09:12
Депутат Журова о рекорде Овечкина: «Еще много лет его не смогут превзойти. Как и сам Саша много лет шел к этому»
сегодня, 08:52
Маккиннон и Макдэвид набрали по 70 очков до Нового года. Лемье и Ягр в сезоне-1995/96 были последней парой игроков с таким достижением в один год
сегодня, 08:37
18-летний Шефер – самый молодой защитник в истории НХЛ с 10 голами. Он превзошел достижение Хаусли, державшееся с 1983 года
сегодня, 08:14
«Воздушных поцелуев он мне не шлет – это уже после игры». Как проживают дни матчей семьи игроков КХЛ?
сегодня, 08:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Чинахов дебютировал за «Питтсбург» – 1 бросок, 3 силовых, 1 потеря и полезность «минус 1» за 11:06 с «Детройтом»
51 минуту назад
МЧМ-2026. Утешительный раунд. Германия сыграет с Данией
сегодня, 08:24
Мэттьюс с 3+1, Гюнтер с 3+1 и Ахо с 2+3 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:58
Кросби набрал 2+1 в матче с «Детройтом». Он в 127-й раз в карьере в НХЛ открыл счет – делит с Хоу 4-е место в истории, в топ-3 – Овечкин, Ягр и Бретт Халл
сегодня, 04:40
Цыплаков остался без очков в 16-м матче подряд: 1 бросок в створ и 3 хита за 13:42 против «Юты». У форварда «Айлендерс» 1 гол и «минус 7» в 22 играх в сезоне
вчера, 22:55
Карбери после 3:4 с «Оттавой»: «Вашингтон» отлично начал, взял игру под контроль. Соперник должен был отреагировать, и они ответили»
вчера, 22:35
Блэшилл о невключении Бедарда в заявку Канады на ОИ-2026: «В НХЛ многие не осознают, насколько он хорош как игрок, который помогает побеждать»
вчера, 22:15
Третьяк про 1 гол у Овечкина в 13 матчах: «Он и так легенда. Не каждый сезон для него складывается удачно»
вчера, 21:59
Генменеджер Канады о невключении Бедарда в заявку на ОИ-2026: «Достойных игроков много. Он сильный хоккеист, но мы довольны составом, который у нас есть»
вчера, 20:48
Хо-Сэнг присоединится к «Салавату» в конце января. Уфимский клуб подписал контракт с канадцем до лета (Артур Хайруллин)
вчера, 19:34