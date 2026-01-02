Кравчук об уровне России U20: «Мировая политика не дает спорту нормальной жизни – мы играем между собой и не сталкиваемся с другими стилями. Но уровню МХЛ есть куда подниматься»

Игорь Кравчук: мировая политика не дает спорту нормальной жизни.

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением об уровне российского молодежного хоккея на фоне МЧМ-2026.

– Этот сезон вы начинали в КХЛ, видели много матчей МХЛ последних лет. У нашей молодежки, если сравнивать с чемпионатом в Миннесоте, – более низкий уровень?

– Прежде всего скажу очевидное: наша проблема в том, что, в отличие от конкурентов, мы играем между собой и не сталкиваемся с другими сборными и другими стилями. Но тут мы ничего не можем сделать – мировая политика не дает спорту и, в частности, хоккею нормальной жизни.

Безусловно, молодежный чемпионат мира – это другой уровень, так было всегда. В МХЛ есть несколько команд, которые выделяются и играют современно. Но в целом уровню МХЛ есть куда подниматься.

В том числе и в плане тактики. Посмотрите, как играют в Миннесоте лучшие сборные. Очень быстрый и плотный хоккей, много прямых линий, без потери темпа на раскаты и закаты. Много гибридной игры, когда защитники оказываются впереди форвардов.

Нашим молодежным командам надо хотя бы смотреть молодежный чемпионат мира. Там есть моменты, которым можно поучиться и которые надо брать на вооружение, – сказал Кравчук.

