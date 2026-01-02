Чинахов дебютировал за «Питтсбург» – 1 бросок, 3 силовых, 1 потеря и полезность «минус 1» за 11:06 с «Детройтом»

Егор Чинахов дебютировал за «Питтсбург» в матче НХЛ с «Детройтом».

Нападающий «Питтсбурга » Егор Чинахов дебютировал за клуб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (4:3 ОТ).

Напомним, 30 декабря «Пингвинс» выменяли российского форварда у «Коламбуса ». Взамен «Блю Джекетс» получили два драфт-пика и нападающего Дэнтона Хейнена.

В первой игре за «Питтсбург» Чинахов нанес один бросок в створ ворот, сделал 3 силовых приема и допустил одну потерю. Он завершил встречу с полезностью «минус 1», проведя на льду 11:06.

В этом сезоне на счету 24-летнего игрока 6 (3+3) очков в 30 матчах регулярного чемпионата при полезности «минус 7».

38-летний Летанг провел 1200-й матч в регулярках НХЛ. Защитник «Питтсбурга» забил в овертайме «Детройту»