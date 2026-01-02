  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Чинахов дебютировал за «Питтсбург» – 1 бросок, 3 силовых, 1 потеря и полезность «минус 1» за 11:06 с «Детройтом»
2

Чинахов дебютировал за «Питтсбург» – 1 бросок, 3 силовых, 1 потеря и полезность «минус 1» за 11:06 с «Детройтом»

Егор Чинахов дебютировал за «Питтсбург» в матче НХЛ с «Детройтом».

Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов дебютировал за клуб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:3 ОТ).

Напомним, 30 декабря «Пингвинс» выменяли российского форварда у «Коламбуса». Взамен «Блю Джекетс» получили два драфт-пика и нападающего Дэнтона Хейнена. 

В первой игре за «Питтсбург» Чинахов нанес один бросок в створ ворот, сделал 3 силовых приема и допустил одну потерю. Он завершил встречу с полезностью «минус 1», проведя на льду 11:06.

В этом сезоне на счету 24-летнего игрока 6 (3+3) очков в 30 матчах регулярного чемпионата при полезности «минус 7».

38-летний Летанг провел 1200-й матч в регулярках НХЛ. Защитник «Питтсбурга» забил в овертайме «Детройту»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoДетройт
logoНХЛ
logoЕгор Чинахов
logoПиттсбург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
38-летний Летанг провел 1200-й матч в регулярках НХЛ. Защитник «Питтсбурга» забил в овертайме «Детройту»
сегодня, 09:12
Кросби набрал 2+1 в матче с «Детройтом». Он в 127-й раз в карьере в НХЛ открыл счет – делит с Хоу 4-е место в истории, в топ-3 – Овечкин, Ягр и Бретт Халл
сегодня, 04:40
Чинахов дебютирует за «Питтсбург» против «Детройта». «Пингвинс» выменяли форварда у «Коламбуса»
вчера, 16:59
Главные новости
МЧМ-2026. 1/4 финала. США сыграют с Финляндией, Канада – со Словакией, Швеция против Латвии, Чехия встретится со Швейцарией
8 минут назад
Демидов набрал 35 очков за 40 матчей – 3-й результат в истории «Монреаля» для новичков на этом отрезке. Больше только у Далина и Матса Нэслунда
21 минуту назад
Собаки на вбрасываниях? Чирлидерши на льду? Такое бывает на матчах КХЛ?
36 минут назадСпецпроект
Кравчук об уровне России U20: «Мировая политика не дает спорту нормальной жизни – мы играем между собой и не сталкиваемся с другими стилями. Но уровню МХЛ есть куда подниматься»
39 минут назад
НХЛ. «Флорида» и «Рейнджерс» сыграют на открытом воздухе в Майами, «Вегас» против «Сент-Луиса», «Миннесота» встретится с «Анахаймом»
сегодня, 09:31
Панарин в 7-й раз набрал 90+ очков за календарный год в НХЛ. У Кучерова столько же, больше только у Кросби, Овечкина и Макдэвида среди действующих игроков
сегодня, 09:22
38-летний Летанг провел 1200-й матч в регулярках НХЛ. Защитник «Питтсбурга» забил в овертайме «Детройту»
сегодня, 09:12
Депутат Журова о рекорде Овечкина: «Еще много лет его не смогут превзойти. Как и сам Саша много лет шел к этому»
сегодня, 08:52
Маккиннон и Макдэвид набрали по 70 очков до Нового года. Лемье и Ягр в сезоне-1995/96 были последней парой игроков с таким достижением в один год
сегодня, 08:37
18-летний Шефер – самый молодой защитник в истории НХЛ с 10 голами. Он превзошел достижение Хаусли, державшееся с 1983 года
сегодня, 08:14
Ко всем новостям
Последние новости
МЧМ-2026. Утешительный раунд. Германия сыграет с Данией
сегодня, 08:24
Мэттьюс с 3+1, Гюнтер с 3+1 и Ахо с 2+3 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:58
Кросби набрал 2+1 в матче с «Детройтом». Он в 127-й раз в карьере в НХЛ открыл счет – делит с Хоу 4-е место в истории, в топ-3 – Овечкин, Ягр и Бретт Халл
сегодня, 04:40
Цыплаков остался без очков в 16-м матче подряд: 1 бросок в створ и 3 хита за 13:42 против «Юты». У форварда «Айлендерс» 1 гол и «минус 7» в 22 играх в сезоне
вчера, 22:55
Карбери после 3:4 с «Оттавой»: «Вашингтон» отлично начал, взял игру под контроль. Соперник должен был отреагировать, и они ответили»
вчера, 22:35
Блэшилл о невключении Бедарда в заявку Канады на ОИ-2026: «В НХЛ многие не осознают, насколько он хорош как игрок, который помогает побеждать»
вчера, 22:15
Третьяк про 1 гол у Овечкина в 13 матчах: «Он и так легенда. Не каждый сезон для него складывается удачно»
вчера, 21:59
Генменеджер Канады о невключении Бедарда в заявку на ОИ-2026: «Достойных игроков много. Он сильный хоккеист, но мы довольны составом, который у нас есть»
вчера, 20:48
Хо-Сэнг присоединится к «Салавату» в конце января. Уфимский клуб подписал контракт с канадцем до лета (Артур Хайруллин)
вчера, 19:34
Вячеслав Быков: «Пожелаю, чтобы в 2026 году был нескончаемым поток молодежи в спорт! Болельщикам – терпения, здоровья, удачи»
вчера, 19:04