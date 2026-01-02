38-летний Летанг провел 1200-й матч в регулярках НХЛ. Защитник «Питтсбурга» забил в овертайме «Детройту»

Защитник «Питтсбурга» Летанг провел 1200-й матч в регулярках НХЛ.

Защитник «Питтсбурга » Крис Летанг провел 1200-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ .

Юбилейной для 38-летнего хоккеиста стала игра с «Детройтом » (4:3 ОТ). Он провел на льду 22:16 и забросил победную шайбу в овертайме.

В этом сезоне на счету Летанга 20 (3+17) очков в 39 играх при полезности «плюс 1». Всего в регулярках он набрал 792 (178+614) очка.

Летанг выступает за «Питтсбург» всю карьеру (первый полноценный сезон – 2007/08) и трижды становился обладателем Кубка Стэнли с командой (2009, 2016, 2017).