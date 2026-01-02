Депутат Журова о рекорде Овечкина: «Еще много лет его не смогут превзойти. Как и сам Саша много лет шел к этому»

Депутат Журова о рекорде Овечкина: еще много лет не смогут превзойти.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ еще долго не смогут побить.

– Как выглядит главная спортивная победа России в 2025 году?

– Мы все понимаем, что это рекорд Саши Овечкина. Его рекорд – большая победа, потому что сейчас немного рекордов, которые надолго останутся непобитыми.

А достижение Александра еще много лет не смогут превзойти. Как и сам Саша много лет шел к рекорду, – сказала Журова.

