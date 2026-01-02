Маккиннон и Макдэвид набрали по 70 очков до Нового года. Лемье и Ягр в сезоне-1995/96 были последней парой игроков с таким достижением в один год
Маккиннон и Макдэвид набрали по 70 очков до Нового года.
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрали по 70 очков в регулярном чемпионате НХЛ до Нового года.
В последний раз сразу двум хоккеистам удавалось достичь этой отметки до 1 января в сезоне-1995/96. Это была пара форвардов «Питтсбурга» Марио Лемье (86 очков) и Яромир Ягр (79).
Маккиннон забросил 400-ю шайбу в регулярках НХЛ – в 30 лет и 121 день. Только Овечкин, Мэттьюс, Пастрняк, Стэмкос и Драйзайтль были моложе на этой отметке из действующих игроков
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости