Маккиннон и Макдэвид набрали по 70 очков до Нового года. Лемье и Ягр в сезоне-1995/96 были последней парой игроков с таким достижением в один год

Маккиннон и Макдэвид набрали по 70 очков до Нового года.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон и нападающий «Эдмонтона » Коннор Макдэвид набрали по 70 очков в регулярном чемпионате НХЛ до Нового года.

В последний раз сразу двум хоккеистам удавалось достичь этой отметки до 1 января в сезоне-1995/96. Это была пара форвардов «Питтсбурга» Марио Лемье (86 очков) и Яромир Ягр (79).

Маккиннон забросил 400-ю шайбу в регулярках НХЛ – в 30 лет и 121 день. Только Овечкин, Мэттьюс, Пастрняк, Стэмкос и Драйзайтль были моложе на этой отметке из действующих игроков