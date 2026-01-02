МЧМ-2026. Утешительный раунд. Германия сыграет с Данией
Германия сыграет с Данией в утешительном раунде МЧМ-2026.
В матче утешительного раунда молодежного чемпионата мира-2026 между Германией и Данией определится сборная, которая сохранит место в высшем дивизионе. Проигравшая команда вылетит в первый дивизион.
Утешительный раунд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
