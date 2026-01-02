  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • 18-летний Шефер – самый молодой защитник в истории НХЛ с 10 голами. Он превзошел достижение Хаусли, державшееся с 1983 года
3

18-летний Шефер – самый молодой защитник в истории НХЛ с 10 голами. Он превзошел достижение Хаусли, державшееся с 1983 года

18-летний Шефер – самый молодой защитник в истории НХЛ с 10 голами.

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:7).

На счету 18-летнего канадца стало 26 (10+16) очков в 41 игре текущего сезона при полезности «плюс 7».

Первый номер драфта НХЛ-2025 (18 лет 118 дней) стал самым молодым защитником в истории лиги, достигшим отметки 10 голов в регулярках.

Он превзошел достижение Фила Хаусли («Баффало») в сезоне-1982/83, который забил 10-ю шайбу в возрасте 18 лет и 320 дней.

Отмечается, что среди всех игроков в истории НХЛ, включая форвардов, Шефер занимает седьмое место в списке самых молодых хоккеистов по этому показателю.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoМэттью Шефер
рекорды
Фил Хаусли
logoАйлендерс
logoЮта
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер Канады о невключении Бедарда в заявку на ОИ-2026: «Достойных игроков много. Он сильный хоккеист, но мы довольны составом, который у нас есть»
вчера, 20:48
18-летний Шефер – самый молодой защитник в истории НХЛ, набравший 25 очков. У него 9+16 в 40 играх в сезоне при полезности «+8»
31 декабря 2025, 04:30
Барзэл оштрафован на 5 тысяч долларов за удар наотмашь клюшкой по ноге Марчменту. Форвард «Айлендерс» заступился за Шефера
30 декабря 2025, 02:31Видео
Главные новости
Депутат Журова о рекорде Овечкина: «Еще много лет его не смогут превзойти. Как и сам Саша много лет шел к этому»
8 минут назад
Маккиннон и Макдэвид набрали по 70 очков до Нового года. Лемье и Ягр в сезоне-1995/96 были последней парой игроков с таким достижением в один год
23 минуты назад
«Воздушных поцелуев он мне не шлет – это уже после игры». Как проживают дни матчей семьи игроков КХЛ?
сегодня, 08:00Спецпроект
Вице-премьер РФ Чернышенко подарил хоккейный шлем 15-летней девочке Ладаславе из Перми в рамках акции «Елка желаний»
сегодня, 07:45
Колосков назвал Овечкина лучшим спортсменом России в 2025 году: «НХЛ у нас все‑таки активно пропагандируют и показывают. Другой международной деятельности нет»
сегодня, 07:30
Как родители помогали звездам КХЛ? Перешивали коньки и строили площадки
сегодня, 06:00Спецпроект
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Оттаве», «Айлендерс» пропустили 7 от «Юты», «Питтсбург» одолел «Детройт», «Каролина» проиграла «Монреалю» – 5:7
сегодня, 05:35
Мэттьюс набрал 3+1 с «Виннипегом» – 1-й матч с 3 шайбами с февраля 2024 года. У него 14 хет-триков в регулярках НХЛ – делит с Кросби 4-е место среди действующих игроков
сегодня, 04:25Видео
Михеев сделал дубль в матче с «Далласом» и стал 1-й звездой. У него 8+4 в 36 играх в сезоне
сегодня, 04:15Видео
Кузьменко забросил 8-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Тампой». У него 3+2 в последних 5 играх
сегодня, 03:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
МЧМ-2026. Утешительный раунд. Германия сыграет с Данией
36 минут назад
Мэттьюс с 3+1, Гюнтер с 3+1 и Ахо с 2+3 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:58
Кросби набрал 2+1 в матче с «Детройтом». Он в 127-й раз в карьере в НХЛ открыл счет – делит с Хоу 4-е место в истории, в топ-3 – Овечкин, Ягр и Бретт Халл
сегодня, 04:40
Цыплаков остался без очков в 16-м матче подряд: 1 бросок в створ и 3 хита за 13:42 против «Юты». У форварда «Айлендерс» 1 гол и «минус 7» в 22 играх в сезоне
вчера, 22:55
Карбери после 3:4 с «Оттавой»: «Вашингтон» отлично начал, взял игру под контроль. Соперник должен был отреагировать, и они ответили»
вчера, 22:35
Блэшилл о невключении Бедарда в заявку Канады на ОИ-2026: «В НХЛ многие не осознают, насколько он хорош как игрок, который помогает побеждать»
вчера, 22:15
Третьяк про 1 гол у Овечкина в 13 матчах: «Он и так легенда. Не каждый сезон для него складывается удачно»
вчера, 21:59
Генменеджер Канады о невключении Бедарда в заявку на ОИ-2026: «Достойных игроков много. Он сильный хоккеист, но мы довольны составом, который у нас есть»
вчера, 20:48
Хо-Сэнг присоединится к «Салавату» в конце января. Уфимский клуб подписал контракт с канадцем до лета (Артур Хайруллин)
вчера, 19:34
Вячеслав Быков: «Пожелаю, чтобы в 2026 году был нескончаемым поток молодежи в спорт! Болельщикам – терпения, здоровья, удачи»
вчера, 19:04