18-летний Шефер – самый молодой защитник в истории НХЛ с 10 голами. Он превзошел достижение Хаусли, державшееся с 1983 года

18-летний Шефер – самый молодой защитник в истории НХЛ с 10 голами.

Защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:7).

На счету 18-летнего канадца стало 26 (10+16) очков в 41 игре текущего сезона при полезности «плюс 7».

Первый номер драфта НХЛ-2025 (18 лет 118 дней) стал самым молодым защитником в истории лиги, достигшим отметки 10 голов в регулярках.

Он превзошел достижение Фила Хаусли («Баффало») в сезоне-1982/83, который забил 10-ю шайбу в возрасте 18 лет и 320 дней.

Отмечается, что среди всех игроков в истории НХЛ, включая форвардов, Шефер занимает седьмое место в списке самых молодых хоккеистов по этому показателю.