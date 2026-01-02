Вице-премьер РФ Чернышенко подарил хоккейный шлем 15-летней девочке Ладаславе из Перми в рамках акции «Елка желаний»
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подарил хоккейный шлем 15-летней девочке.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко подарил хоккейный шлем 15-летней девочке Ладаславе из Перми.
Вице-премьер принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Она проводится с 2018 года, в инициативе традиционно принимают участие представители государственной власти.
Сообщается, что подарки Ладаславе от имени вице-премьера передал олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский.
Также он вручил девочке сувениры от лиги, пожелав крепкого здоровья и успехов в хоккее.
Напомним, что Чернышенко занимал пост президента КХЛ с 2014 по 2020 год.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости