  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вице-премьер РФ Чернышенко подарил хоккейный шлем 15-летней девочке Ладаславе из Перми в рамках акции «Елка желаний»
Вице-премьер РФ Чернышенко подарил хоккейный шлем 15-летней девочке Ладаславе из Перми в рамках акции «Елка желаний»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подарил хоккейный шлем 15-летней девочке.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко подарил хоккейный шлем 15-летней девочке Ладаславе из Перми. 

Вице-премьер принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Она проводится с 2018 года, в инициативе традиционно принимают участие представители государственной власти. 

Сообщается, что подарки Ладаславе от имени вице-премьера передал олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

Также он вручил девочке сувениры от лиги, пожелав крепкого здоровья и успехов в хоккее.

Напомним, что Чернышенко занимал пост президента КХЛ с 2014 по 2020 год. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
