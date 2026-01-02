Колосков назвал Овечкина лучшим спортсменом России в 2025 году: «НХЛ у нас все‑таки активно пропагандируют и показывают. Другой международной деятельности нет»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим спортсменом России в 2025 году.
– Кто для вас лучший российский спортсмен 2025 года?
– Овечкин действительно на виду. НХЛ у нас все‑таки активно пропагандируют и показывают, СМИ это обсуждают.
Другой международной деятельности у нас нет. Сегодня Саша Овечкин – спортсмен года, – сказал Колосков.
40-летний хоккеист в уходящем году стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.
Сейчас у Овечкина 912 шайб в регулярках. По числу голов с учетом плей-офф Овечкин (989, 912+77) идет вторым в истории лиги, уступая лишь Гретцки (1016, 894+122).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
