Мэттьюс с 3+1, Гюнтер с 3+1 и Ахо с 2+3 – звезды дня в НХЛ

Остон Мэттьюс, Дилан Гюнтер и Себастьян Ахо – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ

Третья звезда – форвард «Каролины» Себастьян Ахо с 5 (2+3) очками в матче с «Монреалем» (5:7). 

Вторая звезда – форвард «Юты» Дилан Гюнтер с 4 (3+1) очками в матче с «Айлендерс» (7:2). 

Первая звезда – капитан «Торонто» Остон Мэттьюс с 4 (3+1) очками в матче с «Виннипегом» (6:5). Хет-трик стал для него первым с февраля 2024 года. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
