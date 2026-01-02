Кросби набрал 2+1 в матче с «Детройтом». Он в 127-й раз в карьере в НХЛ открыл счет – делит с Хоу 4-е место в истории, в топ-3 – Овечкин, Ягр и Бретт Халл

Сидни Кросби набрал 2+1 в матче с «Детройтом».

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби забросил 2 шайбы и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (4:3 ОТ). Его признали второй звездой встречи.

На счету 38-летнего канадца стало 43 (23+20) очка в 39 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».

За карьеру в рамках регулярок – 1730 (648+1082) баллов в 1391 игре.

127 из 648 голов Кросби позволили «Пингвинс» открывать счет в матчах. По числу таких голов он делит 4-е место в истории лиги с Горди Хоу. Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 152), Яромир Ягр (135) и Бретт Халл (131).

Матч с 2+ голами стал для Сидни 111-м в карьере (в регулярках). По числу дублей он вышел на чистое 19-е место в истории лиги, обогнав Брендана Шенахана (110).

На 18-м месте идет Морис Ришар (117). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (189), Овечкин (181) идет на втором месте.