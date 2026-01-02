Мэттьюс набрал 3+1 с «Виннипегом» – 1-й матч с 3 шайбами с февраля 2024 года. У него 14 хет-триков в регулярках НХЛ – делит с Кросби 4-е место среди действующих игроков

Остон Мэттьюс набрал 3+1 с «Виннипегом» – 1-й матч с 3 шайбами с февраля 2024-го.

Капитан «Торонто » Остон Мэттьюс набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега » (6:5) и был признан первой звездой.

Хет-трик стал для 28-летнего американца первым с февраля 2024 года. В текущем сезоне у него 31 (18+13) очко в 34 играх.

По числу матчей с 3+ шайбами в рамках регулярок лиги Мэттьюс (14) делит 4-е место среди действующих игроков с Сидни Кросби («Питтсбург»). Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 33), Давид Пастрняк («Бостон», 19) и Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 15).

В истории «Лифс» трехкратный обладатель «Морис Ришар Трофи» делит 3-е место по числу хет-триков с Чарли Конахером. Выше идут Дэррил Ситтлер (18) и Бэйб Дай (16).

В 663 играх за карьеру в рамках регулярок лиги у Мэттьюса стало 419 шайб. Ему осталось забить 1 гол, чтобы повторить рекорд Матса Сундина по числу голов за «Лифс».