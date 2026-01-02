  • Спортс
Михеев сделал дубль в матче с «Далласом» и стал 1-й звездой. У него 8+4 в 36 играх в сезоне

Илья Михеев сделал дубль в матче с «Далласом» и стал 1-й звездой.

Форвард «Чикаго» Илья Михеев забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:3) и был признан первой звездой. 

Второй гол 31-летнего россиянина в итоге стал победным. В текущем сезоне у него 12 (8+4) очков в 36 играх при полезности «минус 5». 

Сегодня Михеев (17:39 – третье время среди форвардов «Блэкхокс», нейтральная полезность) реализовал 2 из 3 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
