Михеев сделал дубль в матче с «Далласом» и стал 1-й звездой. У него 8+4 в 36 играх в сезоне

Илья Михеев сделал дубль в матче с «Далласом» и стал 1-й звездой.

Форвард «Чикаго » Илья Михеев забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом » (4:3) и был признан первой звездой.

Второй гол 31-летнего россиянина в итоге стал победным. В текущем сезоне у него 12 (8+4) очков в 36 играх при полезности «минус 5».

Сегодня Михеев (17:39 – третье время среди форвардов «Блэкхокс», нейтральная полезность) реализовал 2 из 3 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.