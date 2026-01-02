Никишин забросил 5-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче против «Монреаля». У защитника «Каролины» 16 очков в 39 играх

Александр Никишин набрал 1+1 в матче с «Монреалем».

Защитник «Каролины» Александр Никишин забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем » (5:7).

На счету 24-летнего россиянина стало 16 (5+11) очков в 39 играх в текущем сезоне при полезности «+11» и среднем времени на льду 19:19.

Сегодня Никишин (21:08, «минус 1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и сделал 2 перехвата.