Никишин забросил 5-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче против «Монреаля». У защитника «Каролины» 16 очков в 39 играх
Александр Никишин набрал 1+1 в матче с «Монреалем».
Защитник «Каролины» Александр Никишин забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:7).
На счету 24-летнего россиянина стало 16 (5+11) очков в 39 играх в текущем сезоне при полезности «+11» и среднем времени на льду 19:19.
Сегодня Никишин (21:08, «минус 1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и сделал 2 перехвата.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости