Демидов набрал 0+2 с «Каролиной», продлив до 5 серию игр с очками (3+6 на отрезке). У лидера гонки бомбардиров НХЛ среди новичков 35 баллов в 40 матчах в сезоне

Иван Демидов набрал 0+2 с «Каролиной», продлив до 5 серию игр с очками.

Форвард «Монреаля» Иван Демидов сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (7:5).

На счету 20-летнего россиянина стало 35 (10+25) очков в 40 играх в сезоне при полезности «+5» и среднем времени на льду 15:03. Текущая результативная серия – 5 матчей (3+6 на отрезке).

Демидов лидирует в гонке бомбардиров среди новичков лиги, оторвавшись от 19-летнего форварда «Анахайма» Беккетта Сеннеке на 5 баллов.

Сегодня Иван (14:25, «+2») также отметился 2 бросками в створ.