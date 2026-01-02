Свечников набрал 1+2 в матче с «Монреалем» и стал 3-й звездой. У него 30 очков в 40 играх в сезоне
Андрей Свечников набрал 1+2 в матче с «Монреалем» и стал 3-й звездой.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:7).
Его признали третьей звездой встречи. На счету 25-летнего россиянина стало 30 (11+19) очков в 40 играх в текущем сезоне.
Сегодня Свечников (17:14, «+1») реализовал 1 из 5 бросков в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 2:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
