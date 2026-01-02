Цыплаков остался без очков в 16-м матче подряд: 1 бросок в створ и 3 хита за 13:42 против «Юты». У форварда «Айлендерс» 1 гол и «минус 7» в 22 играх в сезоне
Максим Цыплаков остался без очков в 16-м матче подряд.
Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (2:7).
Сегодня 27-летний россиянин (13:42, «мину 1») исполнил 1 бросок в створ и 3 силовых приема, а также получил малый штраф.
В 22 играх в сезоне на счету Цыплакова 1 (1+0) очко при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 9:48. Максим не набирает очки в 16 встречах кряду – с октября.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
