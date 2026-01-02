  • Спортс
Карбери после 3:4 с «Оттавой»: «Вашингтон» отлично начал, взял игру под контроль. Соперник должен был отреагировать, и они ответили»

Спенсер Карбери подвел итоги игры «Вашингтона» против «Оттавы».

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери подвел итоги выездной игры регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:4). 

«Мы создали себе хорошие условия, отлично начали матч. Был доволен нашим первым периодом, всем, что мы делали. И ты ожидаешь ответного натиска, верно?

Они должны были отреагировать после того, как сложился первый период и мы взяли игру под контроль в начале. И они ответили», – сказал Карбери. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Вашингтона»
