Сергачев забил 6-й гол в сезоне в матче с «Айлендерс», сделал 2 ассиста и стал 3-й звездой. У защитника «Юты» 29 очков в 41 игре

Михаил Сергачев забил шестой гол в сезоне НХЛ.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (7:2). Россиянин забил во 2-й встрече подряд.

Кроме того, 27-летний защитник также отметился двумя результативными передачами в игре с «Айлендерс ». Россиянин был признан третьей звездой встречи.

Теперь на счету Сергачева 29 (6+23) очков в 41 матче текущего сезона.