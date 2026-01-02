Сергачев забил 6-й гол в сезоне в матче с «Айлендерс», сделал 2 ассиста и стал 3-й звездой. У защитника «Юты» 29 очков в 41 игре
Михаил Сергачев забил шестой гол в сезоне НХЛ.
Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (7:2). Россиянин забил во 2-й встрече подряд.
Кроме того, 27-летний защитник также отметился двумя результативными передачами в игре с «Айлендерс». Россиянин был признан третьей звездой встречи.
Теперь на счету Сергачева 29 (6+23) очков в 41 матче текущего сезона.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
