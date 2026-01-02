Третьяк про 1 гол у Овечкина в 13 матчах: «Он и так легенда. Не каждый сезон для него складывается удачно»

Третьяк высказался о результативности Александра Овечкина в этом сезоне.

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о результативности капитана «Вашингтона » Александра Овечкина в этом сезоне НХЛ . 40-летний россиянин забил 1 гол в последних 13 матчах регулярного чемпионата. Всего на его счету 34 (15+19) балла в 41 игре.

«Мы радуемся его каждому голу. Все бывает, не каждый сезон для него складывается удачно, не каждый матч он забивает. Все будет нормально, он и так уже является легендой», – сказал Третьяк.