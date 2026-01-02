Шабанов набрал очки в 3-м матче подряд, сегодня – ассист против «Юты». У форварда «Айлендерс» 4+9 в 28 играх сезона

Максим Шабанов набрал очки в 3-м матче подряд в НХЛ.

Нападающий «Айлендерс » Максим Шабанов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (1:3 , второй период), отличившись в 3-м матче подряд.

В прошлом матче 25-летний россиянин сделал ассист против «Чикаго» (3:2 Б), а до этого забросил в ворота «Коламбуса» (2:4).

Теперь на счету Шабанова 13 (4+9) очков в 28 матчах текущего сезона.