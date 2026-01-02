  • Спортс
  • Барков начал тренировки на льду на базе «Флориды» после операции на колене из-за разрыва связок
Барков начал тренировки на льду на базе «Флориды» после операции на колене из-за разрыва связок

Александр Барков начал тренироваться на льду.

Нападающий «Флориды» Александр Барков получил разрешение на занятия на льду и уже приступил к тренировкам на базе «Пантерс». 

Напомним, в сентябре форвард перенес операцию после разрыва связок правого колена. Ранее сообщалось, что хоккеист должен пропустить от 6 до 9 месяцев.

В прошлом сезоне Барков набрал 71 (20+51) очко за 67 игр в регулярном чемпионате и 6+16 в 23 матчах плей-офф.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Hockey News
