Барков начал тренировки на льду на базе «Флориды» после операции на колене из-за разрыва связок

Александр Барков начал тренироваться на льду.

Нападающий «Флориды» Александр Барков получил разрешение на занятия на льду и уже приступил к тренировкам на базе «Пантерс».

Напомним, в сентябре форвард перенес операцию после разрыва связок правого колена. Ранее сообщалось , что хоккеист должен пропустить от 6 до 9 месяцев.

В прошлом сезоне Барков набрал 71 (20+51) очко за 67 игр в регулярном чемпионате и 6+16 в 23 матчах плей-офф.