Барков начал тренировки на льду на базе «Флориды» после операции на колене из-за разрыва связок
Александр Барков начал тренироваться на льду.
Нападающий «Флориды» Александр Барков получил разрешение на занятия на льду и уже приступил к тренировкам на базе «Пантерс».
Напомним, в сентябре форвард перенес операцию после разрыва связок правого колена. Ранее сообщалось, что хоккеист должен пропустить от 6 до 9 месяцев.
В прошлом сезоне Барков набрал 71 (20+51) очко за 67 игр в регулярном чемпионате и 6+16 в 23 матчах плей-офф.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Hockey News
