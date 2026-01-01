  • Спортс
  Овечкин не забил в 3-м матче подряд: 4 броска в створ, 4 хита, 1 потеря и «минус 2» против «Оттавы». У Александра 34 очка в 41 игре сезона
Овечкин не забил в 3-м матче подряд: 4 броска в створ, 4 хита, 1 потеря и «минус 2» против «Оттавы». У Александра 34 очка в 41 игре сезона

Александр Овечкин не забил в 3-м матче подряд.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продлил безголевую серию до 3 матчей: он не набрал очки в выездной игре против «Оттавы» (3:4). 

Сегодня на счету россиянина 4 броска в створ, 4 силовых приема, 1 потеря, малый штраф и «минус 2» за 16:33 на льду. 

На данный момент на счету Овечкина 34 (15+19) очка и «плюс 1» в 41 матче регулярного сезона НХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
