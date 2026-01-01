Генменеджер Канады о невключении Бедарда в заявку на ОИ-2026: «Достойных игроков много. Он сильный хоккеист, но мы довольны составом, который у нас есть»

Генменеджер Канады объяснил, почему Коннор Бедард не вызван на Олимпиаду.

Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг объяснил, почему форвард «Чикаго » Коннор Бедард и защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер не включены в состав команды на Олимпиаду-2026.

«Это очень сложно, потому что достойных игроков так много. Ни один игрок не сыграл так, чтобы выбыть из этой команды – просто 25 парней выступают так, чтобы точно попасть в нее.

Его имя оставалось в списке буквально до последней секунды, потому что мы могли бы назвать его и двигаться дальше, но, думаю, реальность такова, что хороших игроков слишком много, и нам просто пришлось принимать трудные решения.

Это как когда ты совершаешь обмен – когда я обмениваю игрока, я не надеюсь, что он провалится на новом месте, чтобы я выглядел лучше. Я надеюсь, что [Шефер и Бедард] покажут отличную, великолепную игру отныне и впредь.

Бедард – чертовски сильный хоккеист. Я ни в коем случае не хочу принижать его заслуги. Но если посмотреть на наш состав и на то, как у нас укомплектованы фланги – а в этой команде я бы рассматривал его именно как крайного нападающего, – на то, в чем он был бы особенно полезен на таком турнире, как снайпер, и на тех ребят, которые уже занимают у нас ключевые атакующие роли, то мы почувствовали, что довольны тем составом, который у нас есть. Нам нравится, кто сейчас в команде», – сказал Армстронг.

Джарвис о невключении в состав Канады на ОИ-2026: «Иногда приходится есть сэндвич с дерьмом. Сборная – это цель, к которой я шел, но уже ничего не изменить»