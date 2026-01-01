Макдэвид с 13+21 в 15 матчах, Маккиннон с 14+12 и Селебрини с 8+17 в 14 играх – звезды НХЛ в декабре

Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон и Макклин Селебрини – звезды НХЛ в декабре.

Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон и Макклин Селебрини признаны звездами месяца в регулярном чемпионате НХЛ в декабре.

Первой звездой стал нападающий «Эдмонтона » Коннор Макдэвид , который набрал 34 (13+21) очка в 15 матчах. Это лучший результат за один календарный месяц с декабря 1995 года, когда Марио Лемье заработал 34 (12+22) балла в 14 играх за «Питтсбург ».

30-летний форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон провел 14 матчей, в которых забросил записал в свой актив 26 (14+12) очков.

Третьей звездой декабря стал 19-летний нападающий «Сан-Хосе » Маклин Селебрини, на счету которого 25 (8+17) очков в 14 играх.