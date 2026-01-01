Овечкин и Уилсон вступили в потасовку с Зубом после того, как Артем свалил Протаса на лед и отправил в борт. Александра оттаскивали два игрока «Оттавы»

Александр Овечкин вступил в потасовку с Артемом Зубом.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и Дилан Строум вступили в потасовку с Артемом Зубом и Майклом Амадио в матче против «Оттавы» (2:2 , перерыв).

В первом периоде при счете 1:0 в пользу «Кэпиталс» Зуб нарушил правила против форварда «Вашингтона » Алексея Протаса, который после контакта с Зубом врезался в борт.

Сразу после этого Овечкин и Строум вступили в потасовку с игроками соперника. Строум ткнул Зуба клюшкой, позже Овечкина от Зуба оттаскивали сразу 2 хоккеиста «Оттавы» – Майкл Амадио и Джейк Сэндерсон. С Амадио Овечкин также вступил в небольшую перепалку.

По итогам эпизода Зуб получил двойной малый штраф за грубость и подножку, Строум был удален на 2 минуты. Протасу после столкновения потребовалась медицинская помощь, но позднее он вернулся в игру.