Хо-Сэнг присоединится к «Салавату» в конце января. Уфимский клуб подписал контракт с канадцем до лета (Артур Хайруллин)
Джош Хо-Сэнг приедет в расположение «Салавата» к концу января.
Как информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, новичок «Салавата» Джош Хо-Сэнг прибудет в Уфу к концу января.
Ранее уфимский клуб подписал контракт с 29-летним канадским нападающим до конца сезона. Хо-Сэнг уже выступал за «Салават» в сезоне-2022/23.
Последние два сезона он провел в ECHL. В текущей регулярке Хо-Сэнг набрал 4 (0+4) очка в 6 играх за клуб «Флорида Эверблейдс».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
