Джарвис о невключении в состав Канады на ОИ-2026: «Иногда приходится есть сэндвич с дерьмом. Сборная – это цель, к которой я шел, но уже ничего не изменить»

Сет Джарвис отреагировал на непопадание в состав сборной Канады на Олимпиаду.

23-летний нападающий «Каролины» Сет Джарвис прокомментировал невключение в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026.

«Несколько лет назад я увидел одну цитату: «Иногда приходится есть сэндвич с дерьмом. Ты немного его пожуешь – вкус отвратительный, но потом двигаешься дальше». Как ни странно, эти слова мне запали», – сказал Джарвис, процитировав экс-форварда «Каролины» Джастина Уильямса

Ранее Джарвис участвовал с Канадой в Турнире четырех наций, где отметился одной передачей в трех матчах.

«Понятно, что это цель, к которой я шел и о которой мечтал, но сейчас уже ничего не изменить. Я дал себе пару дней, чтобы все переварить, прочувствовать эмоции, а теперь нужно оставить это позади и быть готовым к сезону [НХЛ ]», – добавил Джарвис.