Вячеслав Быков: «Пожелаю, чтобы в 2026 году был нескончаемым поток молодежи в спорт! Болельщикам – терпения, здоровья, удачи»

1

Вячеслав Быков пожелал, чтобы в российском спорте прогрессировала молодежь.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков пожелал, чтобы в новом году в российском спорте появлялись новые молодые звезды. 

«Пожелаю, чтобы в 2026 году был нескончаемым поток молодежи в спорт! Хоккейным болельщикам пожелаю терпения, всем здоровья, удачи им и их любимцам!

А вам и вашим коллегам интересных встреч с героями ваших репортажей. С новогодними праздниками!» – сказал Быков. 

Макдэвид с 13+21 в 15 матчах, Маккиннон с 14+12 и Селебрини с 8+17 в 14 играх – звезды НХЛ в декабре
4 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Оттавой», «Айлендерс» против «Юты», «Тампа» в гостях у «Лос-Анджелеса», «Каролина» примет «Монреаль»
сегодня, 19:05Live
Овечкин и Уилсон вступили в потасовку с Зубом после того, как Артем свалил Протаса на лед и отправил в борт. Александра оттаскивали два игрока «Оттавы»
20 минут назадВидео
Джарвис о невключении в состав Канады на ОИ-2026: «Иногда приходится есть сэндвич с дерьмом. Сборная – это цель, к которой я шел, но уже ничего не изменить»
52 минуты назад
Демидов признан лучшим новичком НХЛ в декабре. 20-летний форвард «Монреаля» обошел Сеннеке, Сандина Пелликку, Карлссона, Чернышова и Леонарда
сегодня, 18:22
Тэйвс может не поехать на Олимпиаду с Канадой, защитник «Колорадо» хочет быть с беременной женой: «Я никуда не поеду, пока ребенок не родится»
сегодня, 17:16
Овечкин отметил Новый год по московскому времени после матча с «Рейнджерс», сообщила его жена: «Ребята поехали в аэропорт, завтра игра в другом городе. Вот такое расписание в НХЛ»
сегодня, 16:45
7 984 зрителя в среднем посещали матчи КХЛ за 4 стартовых месяца – это рекорд. Заполняемость арен – 80%, лучшая в истории
сегодня, 16:28
Пелино войдет в штаб Хартли в «Локомотиве». Канадец ранее возглавлял ярославский клуб и был ассистентом в «Металлурге», «Авангарде» и «Ак Барсе» («Чемпионат»)
сегодня, 15:56
Овечкин набрал 612-е очко в большинстве и разделил с Хаусли 9-е место в истории НХЛ. На восьмом – Сакик (631), у Гретцки 890 баллов
сегодня, 15:44
Хо-Сэнг присоединится к «Салавату» в конце января. Уфимский клуб подписал контракт с канадцем до лета (Артур Хайруллин)
41 минуту назад
Кросби о составе Канады на Олимпиаду-2026: «Все важны. Здорово видеть все эти имена в списке. Это уникальный опыт, парни ждут турнир с нетерпением»
сегодня, 18:55
Плющев о событии года в российском хоккее: «МОК повернулся к нам лицом, сделал «жест доброй воли». Если ребята там не лицемерят, это приятно»
сегодня, 18:38
Ватрано выбыл на 6 недель из-за перелома плеча. Форвард «Анахайма» травмировался в матче против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 17:59
Сергей Самсонов о Чернышове: «С Селебрини они дополняют друг друга, Макклин – лучший в НХЛ за 15 лет, возможно. Игорь здорово влился в «Сан-Хосе»
сегодня, 17:45
Фетисов о словах Пономарева про хоккеистов ЦСКА, выпивавших «до потери пульса»: «Не понимаю, откуда эти разговоры. Может, в 60-е такое было, но в наши годы – нет»
сегодня, 17:30
Чинахов дебютирует за «Питтсбург» против «Детройта». «Пингвинс» выменяли форварда у «Коламбуса»
сегодня, 16:59
Плющев о рекомендациях МОК: «Турниры проводит ИИХФ. Никто не тянул КХЛ инициировать выход из федерации, это добавило сложностей. Нам могут посоветовать начинать с нуля»
сегодня, 16:09
Сколько шайб забросил Овечкин до попадания на обложку NHL 2K10? Экскурсия по карьере легенды
сегодня, 16:00Тесты и игры
КХЛ отстранила Осипова на 1 матч за драку с Макаровым в матче «Автомобилиста» и «Лады»
сегодня, 15:11Видео