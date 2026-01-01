Вячеслав Быков: «Пожелаю, чтобы в 2026 году был нескончаемым поток молодежи в спорт! Болельщикам – терпения, здоровья, удачи»

Вячеслав Быков пожелал, чтобы в российском спорте прогрессировала молодежь.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков пожелал, чтобы в новом году в российском спорте появлялись новые молодые звезды.

«Пожелаю, чтобы в 2026 году был нескончаемым поток молодежи в спорт! Хоккейным болельщикам пожелаю терпения, всем здоровья, удачи им и их любимцам!

А вам и вашим коллегам интересных встреч с героями ваших репортажей. С новогодними праздниками!» – сказал Быков.