Кросби о составе Канады на Олимпиаду-2026: «Все важны. Здорово видеть все эти имена в списке. Это уникальный опыт, парни ждут турнир с нетерпением»

Сидни Кросби высказался о заявке сборной Канады на Олимпиаду-2026.

Нападающий «Питтсбурга » Сидни Кросби высказался о составе сборной Канады на Олимпиаду 2026 года. 38-летний форвард был включен в состав канадской сборной еще в июне вместе с Коннором Макдэвидом , Нэтаном Маккинноном , Кэйлом Макаром , Брэйденом Пойнтом и Сэмом Райнхартом .

«Было много разговоров, так что здорово, что команда сформирована, и теперь можно сосредоточиться на всех приготовлениях, которые нам предстоят. Но да, здорово видеть все эти фамилии в списке и понимать, что событие приближается.

Все они важны. Это огромная возможность – каждый раз, когда ты участвуешь в Олимпийских играх. А с учетом того, что их не было так долго [с участием игроков НХЛ ], я знаю, что множество парней из разных стран, которые еще не участвовали в них, ждут этого. Так что это уникальный опыт, и все с нетерпением его ждут», – сказал Кросби.

