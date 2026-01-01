Плющев о событии года в российском хоккее: «МОК повернулся к нам лицом, сделал «жест доброй воли». Если ребята там не лицемерят, это приятно»

Плющев о рекомендация МОК допустить Россию: самое значимое в 2025 году.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал рекомендации допустить россиян на турниры самым значимым событием в 2025 году.

11 декабря МОК рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

«Очень сложно сказать, ну назову, что Олимпийский комитет немного повернулся к нам лицом. Сделал такой «жест доброй воли» в наш адрес.

Это приятно, конечно, если ребята там не лицемерят. Потому что в отношении хоккея это самое значимое, что произошло в 2025 году», – cказал Плющев .