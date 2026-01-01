Демидов признан лучшим новичком НХЛ в декабре. 20-летний форвард «Монреаля» обошел Сеннеке, Сандина Пелликку, Карлссона, Чернышова и Леонарда

Иван Демидов признан новичком месяца в НХЛ в декабре.

20-летний нападающий «Монреаля » Иван Демидов , признан лучшим новичком месяца в НХЛ в декабре. У россиянина 14 (4+10) очков в 15 матчах на этом отрезке.

Демидов опередил форварда «Анахайма » Бекетта Сеннеке (5+6=11 в 15 матчах), защитника «Детройта » Акселя Сандина Пелликку (2+7=9 в 15 матчах), центрфорварда «Ванкувера » Линуса Карлссона (5+3=8 в 13 матчах), левого крайнего «Сан-Хосе » Игоря Чернышова (3+5=8 в 7 матчах) и правого крайнего «Вашингтона » Райана Леонарда (2+6=8 в 7 матчах).

На счету Демидова 33 (10+23) очка в 39 играх в текущем сезоне при полезности «+3», он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков лиги.