Демидов признан лучшим новичком НХЛ в декабре. 20-летний форвард «Монреаля» обошел Сеннеке, Сандина Пелликку, Карлссона, Чернышова и Леонарда

Иван Демидов признан новичком месяца в НХЛ в декабре.

20-летний нападающий «Монреаля» Иван Демидов, признан лучшим новичком месяца в НХЛ в декабре. У россиянина 14 (4+10) очков в 15 матчах на этом отрезке. 

Демидов опередил форварда «Анахайма» Бекетта Сеннеке (5+6=11 в 15 матчах), защитника «Детройта» Акселя Сандина Пелликку (2+7=9 в 15 матчах), центрфорварда «Ванкувера» Линуса Карлссона (5+3=8 в 13 матчах), левого крайнего «Сан-Хосе» Игоря Чернышова (3+5=8 в 7 матчах) и правого крайнего «Вашингтона» Райана Леонарда (2+6=8 в 7 матчах).

На счету Демидова 33 (10+23) очка в 39 играх в текущем сезоне при полезности «+3», он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков лиги. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
