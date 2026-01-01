Ватрано выбыл на 6 недель из-за перелома плеча. Форвард «Анахайма» травмировался в матче против «Лос-Анджелеса»

Фрэнк Ватрано пропустит до 6 недель из-за перелома плеча.

Нападающий «Анахайма » Фрэнк Ватрано выбыл ориентировочно на шесть недель из-за перелома плеча, полученного 28 декабря в матче против «Лос-Анджелеса» (1:6). После травмы 31-летний американский форвард пропустил 2 матча подряд.

В текущем сезоне НХЛ на счету Ватрано 6 (3+3) и «минус 9» в 38 встречах.