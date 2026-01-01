Сергей Самсонов о Чернышове: «С Селебрини они дополняют друг друга, Макклин – лучший в НХЛ за 15 лет, возможно. Игорь здорово влился в «Сан-Хосе»
Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов высказался об игре 20-летнего нападающего «Сан-Хосе» Игоря Чернышова и оценил его взаимодействие с Макклином Селебрини на площадке.
На счету россиянина 8 (3+5) очков в 7 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 4».
«Не удивлен, что у Игоря такой сейчас момент. В прошлом году он доминировал в Хоккейной лиге Онтарио, отыграл там половину сезона, набирал почти по два очка за игру, выглядел наголову вышел юниорского хоккея.
Неплохим у него было начало в Американской хоккейной лиге, где надо было перезагрузиться: в этой лиге все-таки более профессиональный хоккей, в котором нужно отрабатывать и с шайбой, и без шайбы, стараться приносить пользу. Он это делал, и сейчас ему дали огромный шанс.
Он играет c Селебрини, который, возможно, является лучшим игроком лиги за последние 15 лет. Это феноменальный центральный нападающий, уже попал в олимпийскую сборную Канады. Они друг друга дополняют, и Игорь здорово влился в новую команду», – заявил Самсонов.