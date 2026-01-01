Фетисов о словах Пономарева про хоккеистов ЦСКА, выпивавших «до потери пульса»: «Не понимаю, откуда эти разговоры. Может, в 60-е такое было, но в наши годы – нет»
Фетисов о словах Пономарева про игроков ЦСКА и алкоголь: при мне такого не было.
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на слова бывшего футболиста ЦСКА Владимира Пономарева, который ранее заявил: «В ЦСКА хоккеисты порой напивались до потери пульса. На площадке выхлоп сильно ощущался, Тарасов говорил: «Я с пьяной командой работать не буду».
«Мы в ЦСКА по 11 месяцев в году сидели на сборах под присмотром [тренеров], в отличие от футболистов, которые жили дома. И мы проводили тогда по 100 игр за сезон.
Я не понимаю, откуда возникают эти разговоры. Может быть, в 60-е годы такое и было, но в наши годы – нет», – сказал Фетисов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РИА Новости»
