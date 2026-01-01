Тэйвс может не поехать на Олимпиаду с Канадой, защитник «Колорадо» хочет быть с беременной женой: «Я никуда не поеду, пока ребенок не родится»

Девон Тэйвс может пропустить Олимпиаду-2026 из-за беременной жены.

Защитник сборной Канады и «Колорадо » Девон Тэйвс может пропустить Олимпиаду-2026, так как не хочет оставлять беременную жену. Хоккеист вместе с супругой ждут второго ребенка, роды запланированы на февраль.

Ранее 31-летний хоккеист был включен в заявку канадской сборной на олимпийские игры в Италии.

«Быть рядом с ней в этот момент для меня важнее, чем представлять свою страну. Я буду там [на Олимпиаде ], когда придет время, но сейчас моя поддержка нужна жене.

Если малыш еще не появится на свет, я остаюсь здесь. Это 100% мое решение, я никуда не уеду, пока ребенок не родится и все не будут дома в безопасности. Думаю, она рада за меня, рада, что у меня есть такая возможность – она выпадает не каждый день. Она рада этому, но я точно буду рядом с ребенком», – сказал Тэйвс.