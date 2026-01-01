  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тэйвс может не поехать на Олимпиаду с Канадой, защитник «Колорадо» хочет быть с беременной женой: «Я никуда не поеду, пока ребенок не родится»
15

Тэйвс может не поехать на Олимпиаду с Канадой, защитник «Колорадо» хочет быть с беременной женой: «Я никуда не поеду, пока ребенок не родится»

Девон Тэйвс может пропустить Олимпиаду-2026 из-за беременной жены.

Защитник сборной Канады и «Колорадо» Девон Тэйвс может пропустить Олимпиаду-2026, так как не хочет оставлять беременную жену. Хоккеист вместе с супругой ждут второго ребенка, роды запланированы на февраль. 

Ранее 31-летний хоккеист был включен в заявку канадской сборной на олимпийские игры в Италии. 

«Быть рядом с ней в этот момент для меня важнее, чем представлять свою страну. Я буду там [на Олимпиаде], когда придет время, но сейчас моя поддержка нужна жене.

Если малыш еще не появится на свет, я остаюсь здесь. Это 100% мое решение, я никуда не уеду, пока ребенок не родится и все не будут дома в безопасности. Думаю, она рада за меня, рада, что у меня есть такая возможность – она выпадает не каждый день. Она рада этому, но я точно буду рядом с ребенком», – сказал Тэйвс. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Hockey Writers
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoДевон Тэйвс
logoОлимпиада-2026
logoолимпийский хоккейный турнир
logoКолорадо
logoНХЛ
девушки и спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Демидов признан лучшим новичком НХЛ в декабре. 20-летний форвард «Монреаля» обошел Сеннеке, Сандина Пелликку, Карлссона, Чернышова и Леонарда
14 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Оттавой», «Айлендерс» против «Юты», «Тампа» в гостях у «Лос-Анджелеса», «Каролина» примет «Монреаль»
33 минуты назадLive
Овечкин отметил Новый год по московскому времени после матча с «Рейнджерс», сообщила его жена: «Ребята поехали в аэропорт, завтра игра в другом городе. Вот такое расписание в НХЛ»
сегодня, 16:45
7 984 зрителя в среднем посещали матчи КХЛ за 4 стартовых месяца – это рекорд. Заполняемость арен – 80%, лучшая в истории
сегодня, 16:28
Пелино войдет в штаб Хартли в «Локомотиве». Канадец ранее возглавлял ярославский клуб и был ассистентом в «Металлурге», «Авангарде» и «Ак Барсе» («Чемпионат»)
сегодня, 15:56
Овечкин набрал 612-е очко в большинстве и разделил с Хаусли 9-е место в истории НХЛ. На восьмом – Сакик (631), у Гретцки 890 баллов
сегодня, 15:44
Владимир Пономарев: «В ЦСКА хоккеисты порой напивались до потери пульса. На площадке выхлоп сильно ощущался, Тарасов говорил: «Я с пьяной командой работать не буду»
сегодня, 15:30
«Воздушных поцелуев он мне не шлет – это уже после игры». Как проживают дни матчей семьи игроков КХЛ?
сегодня, 12:00Спецпроект
Бузова о лучшем спортсмене 2025 года: «Это Овечкин»
сегодня, 11:45
Василевский одержал больше всех побед в регулярках НХЛ в 2025 году – 37 в 60 матчах. Эттинджер – 2-й, Бобровский – 4-й, Шестеркин – 7-й, Сорокин – 9-й
сегодня, 11:16
Ко всем новостям
Последние новости
Ватрано выбыл на 6 недель из-за перелома плеча. Форвард «Анахайма» травмировался в матче против «Лос-Анджелеса»
37 минут назад
Сергей Самсонов о Чернышове: «С Селебрини они дополняют друг друга, Макклин – лучший в НХЛ за 15 лет, возможно. Игорь здорово влился в «Сан-Хосе»
51 минуту назад
Фетисов о словах Пономарева про хоккеистов ЦСКА, выпивавших «до потери пульса»: «Не понимаю, откуда эти разговоры. Может, в 60-е такое было, но в наши годы – нет»
сегодня, 17:30
Чинахов дебютирует за «Питтсбург» против «Детройта». «Пингвинс» выменяли форварда у «Коламбуса»
сегодня, 16:59
Плющев о рекомендациях МОК: «Турниры проводит ИИХФ. Никто не тянул КХЛ инициировать выход из федерации, это добавило сложностей. Нам могут посоветовать начинать с нуля»
сегодня, 16:09
Сколько шайб забросил Овечкин до попадания на обложку NHL 2K10? Экскурсия по карьере легенды
сегодня, 16:00Тесты и игры
КХЛ отстранила Осипова на 1 матч за драку с Макаровым в матче «Автомобилиста» и «Лады»
сегодня, 15:11Видео
Орлов сделал голевой пас в игре с «Миннесотой». У защитника «Сан-Хосе» 1+19 в 40 матчах сезона
сегодня, 11:57
Маккиннон о Ничушкине: «Один из лучших силовых форвардов в НХЛ – он делает все. Валерий вышел на другой уровень, вернувшись после травмы»
сегодня, 11:36
Дорофеев сделал 2 передачи в игре с «Нэшвиллом». У нападающего «Вегаса» 15+13 за 38 матчей в сезоне
сегодня, 10:48