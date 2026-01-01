Чинахов дебютирует за «Питтсбург» против «Детройта». «Пингвинс» выменяли форварда у «Коламбуса»
Егор Чинахов дебютирует за «Питтсбург» в матче против «Детройта».
Нападающий Егор Чинахов впервые сыграет за «Питтсбург» в матче против «Детройта» в регулярном чемпионате НХЛ. Игра состоится 2 января, начало – в 3:00 по московскому времени.
Напомним, 30 декабря «Пингвинс» выменяли российского форварда у «Коламбуса». Взамен «Блю Джекетс» получили два драфт-пика и нападающего Дэнтона Хейнена.
На матч против «Детройта» Чинахов заявлен в 3-м звене «Питтсбурга» с Рутгером Макгроарти и Бенжамином Кинделом.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
