Чинахов дебютирует за «Питтсбург» против «Детройта». «Пингвинс» выменяли форварда у «Коламбуса»

Егор Чинахов дебютирует за «Питтсбург» в матче против «Детройта».

Нападающий Егор Чинахов впервые сыграет за «Питтсбург» в матче против «Детройта» в регулярном чемпионате НХЛ . Игра состоится 2 января, начало – в 3:00 по московскому времени.

Напомним, 30 декабря «Пингвинс» выменяли российского форварда у «Коламбуса ». Взамен «Блю Джекетс» получили два драфт-пика и нападающего Дэнтона Хейнена.

На матч против «Детройта » Чинахов заявлен в 3-м звене «Питтсбурга » с Рутгером Макгроарти и Бенжамином Кинделом.