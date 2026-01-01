Плющев о рекомендациях МОК: «Турниры проводит ИИХФ. Никто не тянул КХЛ инициировать выход из федерации, это добавило сложностей. Нам могут посоветовать начинать с нуля»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что выход КХЛ из юрисдикции ИИХФ усложняет возвращение сборных России на международные турниры. Напомним, 11 декабря МОК рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.
«Что касается нашего возвращения в молодежный и юниорский хоккей, надо понимать, что МОК не снял ограничения с них, а просто рекомендовал это сделать. Мы должны помнить, что все эти турниры проходят под эгидой ИИХФ. Насколько я знаю, у нас с этой федерацией непростые отношения.
Никто не тянул КХЛ инициировать выход из-под юрисдикции ИИХФ, что, конечно, добавило сложностей. Я не знаю, кого они будут допускать. В ИИХФ могут посоветовать нам начинать с нуля, непонятно, будут ли они допускать игроков из КХЛ, молодежных лиг, ведь те тоже играют под эгидой КХЛ», – сказал Плющев.