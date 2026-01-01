Плющев о рекомендациях МОК: «Турниры проводит ИИХФ. Никто не тянул КХЛ инициировать выход из федерации, это добавило сложностей. Нам могут посоветовать начинать с нуля»

Плющев о возвращении России: выход КХЛ из-под юрисдикции ИИХФ добавил сложностей.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что выход КХЛ из юрисдикции ИИХФ усложняет возвращение сборных России на международные турниры. Напомним, 11 декабря МОК рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

«Что касается нашего возвращения в молодежный и юниорский хоккей, надо понимать, что МОК не снял ограничения с них, а просто рекомендовал это сделать. Мы должны помнить, что все эти турниры проходят под эгидой ИИХФ. Насколько я знаю, у нас с этой федерацией непростые отношения.

Никто не тянул КХЛ инициировать выход из-под юрисдикции ИИХФ, что, конечно, добавило сложностей. Я не знаю, кого они будут допускать. В ИИХФ могут посоветовать нам начинать с нуля, непонятно, будут ли они допускать игроков из КХЛ, молодежных лиг, ведь те тоже играют под эгидой КХЛ », – сказал Плющев.