Пелино войдет в штаб Хартли в «Локомотиве». Канадец ранее возглавлял ярославский клуб и был ассистентом в «Металлурге», «Авангарде» и «Ак Барсе» («Чемпионат»)

Майкл Пелино войдет в тренерский штаб Боба Хартли в «Локомотиве».

Как сообщает «Чемпионат», Майкл Пелино присоединится к тренерскому штабу Боба Хартли в «Локомотиве », контракт с канадским тренером будет рассчитан до конца текущего сезона Fonbet КХЛ.

66-летний специалист ранее уже работал в «Локомотиве ». Также он был ассистентом главного тренера в «Металлурге », «Авангарде » и «Ак Барсе ». С магнитогорским клубом канадец дважды выиграл Кубок Гагарина.

Кроме того, в активе Пелино золото Олимпийских игр 2002 года в качестве ассистента главного тренера сборной Канады .