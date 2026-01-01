Пелино войдет в штаб Хартли в «Локомотиве». Канадец ранее возглавлял ярославский клуб и был ассистентом в «Металлурге», «Авангарде» и «Ак Барсе» («Чемпионат»)
Майкл Пелино войдет в тренерский штаб Боба Хартли в «Локомотиве».
Как сообщает «Чемпионат», Майкл Пелино присоединится к тренерскому штабу Боба Хартли в «Локомотиве», контракт с канадским тренером будет рассчитан до конца текущего сезона Fonbet КХЛ.
66-летний специалист ранее уже работал в «Локомотиве». Также он был ассистентом главного тренера в «Металлурге», «Авангарде» и «Ак Барсе». С магнитогорским клубом канадец дважды выиграл Кубок Гагарина.
Кроме того, в активе Пелино золото Олимпийских игр 2002 года в качестве ассистента главного тренера сборной Канады.
