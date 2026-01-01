Овечкин набрал 612-е очко в большинстве и разделил с Хаусли 9-е место в истории НХЛ. На восьмом – Сакик (631), у Гретцки 890 баллов

Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по набранным очкам в большинстве.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс » (6:3).

Таким образом, российский хоккеист набрал 612-е очко при игре в большинстве и разделил с Филом Хаусли девятое место в истории НХЛ по этому показателю.

Лучший результат в истории лиги по набранным в большинстве очка у Уэйна Гретцки (890). У Джо Сакика 631 балл, он занимает 8-е место по этому показателю.

В текущем сезоне на счету Александра 34 (15+19) очка в 40 матчах.