  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин набрал 612-е очко в большинстве и разделил с Хаусли 9-е место в истории НХЛ. На восьмом – Сакик (631), у Гретцки 890 баллов
1

Овечкин набрал 612-е очко в большинстве и разделил с Хаусли 9-е место в истории НХЛ. На восьмом – Сакик (631), у Гретцки 890 баллов

Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по набранным очкам в большинстве.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3). 

Таким образом, российский хоккеист набрал 612-е очко при игре в большинстве и разделил с Филом Хаусли девятое место в истории НХЛ по этому показателю.

Лучший результат в истории лиги по набранным в большинстве очка у Уэйна Гретцки (890). У Джо Сакика 631 балл, он занимает 8-е место по этому показателю.  

В текущем сезоне на счету Александра 34 (15+19) очка в 40 матчах.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
рейтинги
logoРейнджерс
logoНХЛ
logoДжо Сакик
Фил Хаусли
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoУэйн Гретцки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Каспарайтис о лучших россиянах в НХЛ в этом году: «Овечкин побил вечный рекорд и возглавляет топ, Кучеров – второй, Бобровского назову третьим – сильнейший вратарь НХЛ в 2025-м»
30 декабря 2025, 14:58
Кросби вышел на 7-е место в истории НХЛ по числу сезонов с 20+ голами (18), обогнав Гретцки и еще 9 игроков. Рекорд у Хоу (22), Овечкин с 20 делит 2-е место
22 декабря 2025, 04:58
Макдэвид набрал 2+2 в матче с «Питтсбургом» и стал лидером среди действующих игроков НХЛ по играм с 4+ очками (44). Он обогнал Кросби
17 декабря 2025, 05:10
Главные новости
Овечкин отметил Новый год по московскому времени, сообщила Шубская: «Ребята поехали в аэропорт, завтра игра в другом городе. Вот такое расписание в НХЛ»
5 минут назад
7 984 зрителя в среднем посещали матчи КХЛ за 4 стартовых месяца – это рекорд. Заполняемость арен – 80%, лучшая в истории
22 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Айлендерс» против «Юты», «Тампа» в гостях у «Лос-Анджелеса», «Каролина» примет «Монреаль»
30 минут назад
Пелино войдет в штаб Хартли в «Локомотиве». Канадец ранее возглавлял ярославский клуб и был ассистентом в «Металлурге», «Авангарде» и «Ак Барсе» («Чемпионат»)
54 минуты назад
«Воздушных поцелуев он мне не шлет – это уже после игры». Как проживают дни матчей семьи игроков КХЛ?
сегодня, 12:00Спецпроект
Бузова о лучшем спортсмене 2025 года: «Это Овечкин»
сегодня, 11:45
Василевский одержал больше всех побед в регулярках НХЛ в 2025 году – 37 в 60 матчах. Эттинджер – 2-й, Бобровский – 4-й, Шестеркин – 7-й, Сорокин – 9-й
сегодня, 11:16
Владимир Плющев: «Североамериканцы остаются лидерами мирового хоккея, показывают высокий класс. Смотрю некоторые матчи МЧМ – видно, что хоккей там развивается»
сегодня, 11:01
Купер провел 1000-й матч во главе «Тампы» в регулярках НХЛ – 5-е место в истории НХЛ по продолжительности работы в одном клубе
сегодня, 10:36
Маккиннон забросил 400-ю шайбу в регулярках НХЛ – в 30 лет и 121 день. Только Овечкин, Мэттьюс, Пастрняк, Стэмкос и Драйзайтль были моложе на этой отметке из действующих игроков
сегодня, 10:13
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о рекомендациях МОК: «Турниры проводит ИИХФ. Никто не тянул КХЛ инициировать выход из федерации, это добавило сложностей. Нам могут посоветовать начинать с нуля»
41 минуту назад
Сколько шайб забросил Овечкин до попадания на обложку NHL 2K10? Экскурсия по карьере легенды
50 минут назадТесты и игры
Владимир Пономарев: «В ЦСКА хоккеисты порой напивались до потери пульса. На площадке выхлоп сильно ощущался, Тарасов говорил: «Я с пьяной командой работать не буду»
сегодня, 15:30
КХЛ отстранила Осипова на 1 матч за драку с Макаровым в матче «Автомобилиста» и «Лады»
сегодня, 15:11Видео
Орлов сделал голевой пас в игре с «Миннесотой». У защитника «Сан-Хосе» 1+19 в 40 матчах сезона
сегодня, 11:57
Маккиннон о Ничушкине: «Один из лучших силовых форвардов в НХЛ – он делает все. Валерий вышел на другой уровень, вернувшись после травмы»
сегодня, 11:36
Дорофеев сделал 2 передачи в игре с «Нэшвиллом». У нападающего «Вегаса» 15+13 за 38 матчей в сезоне
сегодня, 10:48
Буше, Пыленков и Гамзин – игроки декабря в КХЛ. Жаровский из «Салавата» – лучший новичок
сегодня, 09:44
Дьяков об Овечкине: «Лучший спортсмен года в России. Думаю, до 2100 года его достижение никто не побьет. И он может и еще один рекорд Гретцки побить»
вчера, 18:59
Рокко Грималди: «Не знаю, праздновал ли я когда-нибудь Новый год. Мои традиции больше связаны не с ним, а с Рождеством. Иногда ложусь спать до полуночи, я скучный»
вчера, 16:33