Овечкин набрал 612-е очко в большинстве и разделил с Хаусли 9-е место в истории НХЛ. На восьмом – Сакик (631), у Гретцки 890 баллов
Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по набранным очкам в большинстве.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3).
Таким образом, российский хоккеист набрал 612-е очко при игре в большинстве и разделил с Филом Хаусли девятое место в истории НХЛ по этому показателю.
Лучший результат в истории лиги по набранным в большинстве очка у Уэйна Гретцки (890). У Джо Сакика 631 балл, он занимает 8-е место по этому показателю.
В текущем сезоне на счету Александра 34 (15+19) очка в 40 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
