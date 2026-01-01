Владимир Пономарев: «В ЦСКА хоккеисты порой напивались до потери пульса. На площадке выхлоп сильно ощущался, Тарасов говорил: «Я с пьяной командой работать не буду»

Пономарев об алкоголе: в ЦСКА хоккеисты напивались до потери пульса.

Бывший защитник футбольного ЦСКА Владимир Пономарев рассказал об отношении футболистов и хоккеистов в СССР к алкоголю и соблюдению спортивного режима.

«Всегда были футболисты, которые могли нарушить режим, а потом здорово играть. Такие люди, которые могли отыграть матч, а потом их искали по всей Москве и не могли найти. Находили в непотребном виде и привозили на базу. Они отсыпались, а затем выходили на поле и играли великолепно.

А если их сажали на жесткий режим, чтобы они никуда после матча не исчезали, то у них вообще ничего не получалось, они были никакими на поле. Ведь нервная система у каждого человека разная. Но у хоккеистов все было по-другому.



Когда Анатолий Владимирович Тарасов вместе с Борисом Павловичем Кулагиным приходили на тренировку, то иногда на площадке выхлоп после принятия игроками [накануне] алкоголя очень сильно ощущался. И запахи порой были просто сумасшедшие.

И Анатолий Владимирович, видя все это и унюхав запах, говорил: «Товарищ Кулагин, я с пьяной командой работать не буду. Проведите тренировку». Они вообще порой после игры напивались до потери пульса, мне [двукратный олимпийский чемпион] Венька Александров об этом рассказывал. И это были не какие-то игроки второго эшелона, а некоторые известные хоккеисты ЦСКА », – сказал Пономарев.