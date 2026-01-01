КХЛ отстранила Осипова на 1 матч за драку с Макаровым в матче «Автомобилиста» и «Лады»

КХЛ дисквалифицировала Максима Осипова на 1 матч.

Спортивно-дисциплинарный комитет Fonbet КХЛ принял решение отстранить защитника «Автомобилиста» Максима Осипова на одну игру и наложить на хоккеиста денежный штраф.

Напомним, Осипов подрался с защитником Николаем Макаровым в матче «Автомобилиста » и «Лады» (4:3). Макаров провел жесткий силовой прием против нападающего екатеринбуржцев Степана Хрипунова. После этого Осипов вступился за партнера по команде.

По итогам эпизода Осипов получил 10-минутный дисциплинарный штраф, 5 минут за драку и 2 минуты как зачинщик драки. Макаров получил 5 минут штрафа за драку и 2 минуты за блокировку.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Максима Осипова по п.3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении лиги.