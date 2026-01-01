  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ отстранила Осипова на 1 матч за драку с Макаровым в матче «Автомобилиста» и «Лады»
Видео
0

КХЛ отстранила Осипова на 1 матч за драку с Макаровым в матче «Автомобилиста» и «Лады»

КХЛ дисквалифицировала Максима Осипова на 1 матч.

Спортивно-дисциплинарный комитет Fonbet КХЛ принял решение отстранить защитника «Автомобилиста» Максима Осипова на одну игру и наложить на хоккеиста денежный штраф. 

Напомним, Осипов подрался с защитником Николаем Макаровым в матче «Автомобилиста» и «Лады» (4:3). Макаров провел жесткий силовой прием против нападающего екатеринбуржцев Степана Хрипунова. После этого Осипов вступился за партнера по команде. 

По итогам эпизода Осипов получил 10-минутный дисциплинарный штраф, 5 минут за драку и 2 минуты как зачинщик драки. Макаров получил 5 минут штрафа за драку и 2 минуты за блокировку.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Максима Осипова по п.3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении лиги. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoМаксим Осипов
logoКХЛ
драки
logoЛада
дисквалификации
logoНиколай Макаров
logoАвтомобилист
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
22 быстрых вывода по регулярке КХЛ
вчера, 15:20
Десятков о 3:4 от «Автомобилиста»: «Практически по всем показателям выиграли, а матч проиграли. Мы больше моментов создали, но нам не хватает на завершающей стадии»
30 декабря 2025, 20:59
Заварухин о 4:3 с «Ладой»: «Получили холодный душ в начале матча, пропустили голы. Здорово, что выправили ситуацию, парни вытащили все из себя. Галкин в конце сделал суперсэйв при игре 5 на 6»
30 декабря 2025, 19:58
Главные новости
Овечкин отметил Новый год по московскому времени, сообщила Шубская: «Ребята поехали в аэропорт, завтра игра в другом городе. Вот такое расписание в НХЛ»
1 минуту назад
7 984 зрителя в среднем посещали матчи КХЛ за 4 стартовых месяца – это рекорд. Заполняемость арен – 80%, лучшая в истории
18 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Айлендерс» против «Юты», «Тампа» в гостях у «Лос-Анджелеса», «Каролина» примет «Монреаль»
26 минут назад
Пелино войдет в штаб Хартли в «Локомотиве». Канадец ранее возглавлял ярославский клуб и был ассистентом в «Металлурге», «Авангарде» и «Ак Барсе» («Чемпионат»)
50 минут назад
Овечкин набрал 612-е очко в большинстве и разделил с Хаусли 9-е место в истории НХЛ. На восьмом – Сакик (631), у Гретцки 890 баллов
сегодня, 15:44
«Воздушных поцелуев он мне не шлет – это уже после игры». Как проживают дни матчей семьи игроков КХЛ?
сегодня, 12:00Спецпроект
Бузова о лучшем спортсмене 2025 года: «Это Овечкин»
сегодня, 11:45
Василевский одержал больше всех побед в регулярках НХЛ в 2025 году – 37 в 60 матчах. Эттинджер – 2-й, Бобровский – 4-й, Шестеркин – 7-й, Сорокин – 9-й
сегодня, 11:16
Владимир Плющев: «Североамериканцы остаются лидерами мирового хоккея, показывают высокий класс. Смотрю некоторые матчи МЧМ – видно, что хоккей там развивается»
сегодня, 11:01
Купер провел 1000-й матч во главе «Тампы» в регулярках НХЛ – 5-е место в истории НХЛ по продолжительности работы в одном клубе
сегодня, 10:36
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о рекомендациях МОК: «Турниры проводит ИИХФ. Никто не тянул КХЛ инициировать выход из федерации, это добавило сложностей. Нам могут посоветовать начинать с нуля»
37 минут назад
Сколько шайб забросил Овечкин до попадания на обложку NHL 2K10? Экскурсия по карьере легенды
46 минут назадТесты и игры
Владимир Пономарев: «В ЦСКА хоккеисты порой напивались до потери пульса. На площадке выхлоп сильно ощущался, Тарасов говорил: «Я с пьяной командой работать не буду»
сегодня, 15:30
Орлов сделал голевой пас в игре с «Миннесотой». У защитника «Сан-Хосе» 1+19 в 40 матчах сезона
сегодня, 11:57
Маккиннон о Ничушкине: «Один из лучших силовых форвардов в НХЛ – он делает все. Валерий вышел на другой уровень, вернувшись после травмы»
сегодня, 11:36
Дорофеев сделал 2 передачи в игре с «Нэшвиллом». У нападающего «Вегаса» 15+13 за 38 матчей в сезоне
сегодня, 10:48
Буше, Пыленков и Гамзин – игроки декабря в КХЛ. Жаровский из «Салавата» – лучший новичок
сегодня, 09:44
Дьяков об Овечкине: «Лучший спортсмен года в России. Думаю, до 2100 года его достижение никто не побьет. И он может и еще один рекорд Гретцки побить»
вчера, 18:59
Рокко Грималди: «Не знаю, праздновал ли я когда-нибудь Новый год. Мои традиции больше связаны не с ним, а с Рождеством. Иногда ложусь спать до полуночи, я скучный»
вчера, 16:33
Разин о секрете успеха «Металлурга»: «Президент Рашников живет хоккеем и ведет правильную политику клуба. Такие люди и добиваются успеха – взять «Краснодар» и Галицкого»
вчера, 14:14