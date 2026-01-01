Марченко набрал очки в 4-й игре подряд. У форварда «Коламбуса» голевой пас с «Нью-Джерси» при 25:11 на льду
Форвард «Коламбуса» Марченко набрал очки в четвертой игре НХЛ подряд.
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко сделал голевую передачу в матче против «Нью-Джерси» (2:3) и продлил результативную серию до 4 игр (5 очков, 4+1).
25-летний форвард нанес 5 бросков в створ, сделал 2 перехвата и один силовой прием, совершив 5 потерь. Он провел на льду 25:11 и закончил матч с полезностью «минус 1».
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Марченко набрал 31 (14+17) очко в 35 матчах при полезности «плюс 5».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости