  • Марченко набрал очки в 4-й игре подряд. У форварда «Коламбуса» голевой пас с «Нью-Джерси» при 25:11 на льду
Марченко набрал очки в 4-й игре подряд. У форварда «Коламбуса» голевой пас с «Нью-Джерси» при 25:11 на льду

Форвард «Коламбуса» Марченко набрал очки в четвертой игре НХЛ подряд.

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко сделал голевую передачу в матче против «Нью-Джерси» (2:3) и продлил результативную серию до 4 игр (5 очков, 4+1).

25-летний форвард нанес 5 бросков в створ, сделал 2 перехвата и один силовой прием, совершив 5 потерь. Он провел на льду 25:11 и закончил матч с полезностью «минус 1».

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Марченко набрал 31 (14+17) очко в 35 матчах при полезности «плюс 5».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
