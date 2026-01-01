  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Василевский сделал голевую передачу на победную шайбу «Тампы» в овертайме – 23-й ассист в НХЛ. Вратарь также отразил 25 бросков «Анахайма» из 28
1

Василевский сделал голевую передачу на победную шайбу «Тампы» в овертайме – 23-й ассист в НХЛ. Вратарь также отразил 25 бросков «Анахайма» из 28

Василевский сделал голевую передачу на победную шайбу «Тампы» в овертайме.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал голевую передачу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:3 ОТ).

31-летний россиянин остановил шайбу перед своими воротами и отдал ее ближайшему партнеру. Даррен Рэддиш с Брэндоном Хэйглом разыграли комбинацию и забросили шайбу, а вратарь получил ассист в статистику.

Отметим, что для Василевского это уже 23-й результативный пас в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на первое место по этому показателю среди действующих вратарей, опередив Джонатана Куика (22).

Василевский также отразил 25 бросков в створ из 28. В этом сезоне он провел 24 матча и одержал 15 побед, отражая в среднем 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,33.

Томпсон – главный претендент на «Везину» по версии THN, Уэджвуд – 2-й, Василевский – 3-й, Густавссон – 4-й, Сорокин – 5-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoДжонатан Куик
logoНХЛ
logoТампа-Бэй
рейтинги
logoАнахайм
logoДаррен Рэддиш
logoБрэндон Хэйгл
logoАндрей Василевский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Томпсон – главный претендент на «Везину» по версии THN, Уэджвуд – 2-й, Василевский – 3-й, Густавссон – 4-й, Сорокин – 5-й
24 декабря 2025, 15:14
Василевский вышел на 1-е место по победам в регулярках НХЛ в 2025 году – 35. Вратарь «Тампы» сравнялся с Эттинджером
23 декабря 2025, 08:52
Гребенкин с 1+1 в матче против «Ванкувера» стал 3-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке защитник «Тампы» Рэддиш с 1+2 и Марчмент с дублем
23 декабря 2025, 07:10
Главные новости
Ничушкин с хет-триком – 2-я звезда дня в НХЛ. Стэмкос с 600-м голом и Уилсон с 2+1 также вошли в тройку
4 минуты назад
Марченко набрал очки в 4-й игре подряд. У форварда «Коламбуса» голевой пас с «Нью-Джерси» при 25:11 на льду
20 минут назад
Стэмкос забил 600-й гол в регулярках НХЛ за 1203 матча. Только у Овечкина и Кросби больше шайб среди действующих игроков
сегодня, 07:07
Грицюк прервал серию из 5 матчей без очков, забив «Коламбусу». У форварда «Нью-Джерси» 8+9 в 36 матчах сезона
сегодня, 06:56Видео
Ротенберг поздравил с Новым годом: «Год Огненной Лошади – это про скорость, силу и движение вперед. Пусть он станет годом роста и прогресса для каждого из нас и всего российского хоккея»
сегодня, 06:43
В 1/4 финала МЧМ-2026 Канада сыграет со Словакией, США – с Финляндией, Швеция встретится с Латвией, Чехия проведет матч со Швейцарией
сегодня, 06:28
НХЛ. «Вашингтон» победил «Рейнджерс», «Тампа» обыграла «Анахайм», «Сан-Хосе» – «Миннесоту», «Эдмонтон» проиграл «Бостону»
сегодня, 06:04
Чернышов забил в 3-м матче подряд – 1+1 с «Миннесотой». У 20-летнего форварда 8 очков в 7 играх за «Сан-Хосе»
сегодня, 05:59Видео
Фокс не попал в состав США на Олимпиаду. Келлер из «Юты», Томпсон из «Баффало» и защитник «Флориды» Джонс – вошли в список (Эмили Каплан)
сегодня, 05:48
«Баффало» выиграл 10 матчей подряд, повторив клубный рекорд. Команда поднялась в зону плей-офф
сегодня, 05:32
Ко всем новостям
Последние новости
Дьяков об Овечкине: «Лучший спортсмен года в России. Думаю, до 2100 года его достижение никто не побьет. И он может и еще один рекорд Гретцки побить»
вчера, 18:59
Рокко Грималди: «Не знаю, праздновал ли я когда-нибудь Новый год. Мои традиции больше связаны не с ним, а с Рождеством. Иногда ложусь спать до полуночи, я скучный»
вчера, 16:33
Разин о секрете успеха «Металлурга»: «Президент Рашников живет хоккеем и ведет правильную политику клуба. Такие люди и добиваются успеха – взять «Краснодар» и Галицкого»
вчера, 14:14
Легков о спортсмене года в России: «Овечкин, без сомнений. Невозможно представить, что он делает – просто уникальный»
вчера, 13:11
Киф о драке Хишира: «Нью-Джерси» нужно больше игроков, которые покажут яйца и проявят эмоции. Мне нравится, что Нико это сделал»
вчера, 12:52
«Питтсбург» второй раз выставил Грейвса на драфт отказов. Защитник с зарплатой 4,5 млн долларов провел 17 матчей в НХЛ в этом сезоне
вчера, 11:45
Хатсон сделал 17 ассистов за декабрь – 2-й результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 21 год и младше. Больше было только у Коффи – 19
вчера, 11:03
Полтапов о своей шайбе «Динамо»: «Тренер ЦСКА Попов говорил: «Не знаешь, что делать? Бросай в «очко». Забил хороший гол»
вчера, 10:50
Андреофф получит 87 млн рублей от «Сибири». 27 млн – за остаток этого сезона, 60 – за следующий (Metaratings)
вчера, 08:59
Форвард «Вегаса» Карлссон пропустит Олимпиаду из-за травмы. Швед не играет с 9 ноября
вчера, 08:36