Василевский сделал голевую передачу на победную шайбу «Тампы» в овертайме – 23-й ассист в НХЛ. Вратарь также отразил 25 бросков «Анахайма» из 28

Голкипер «Тампы » Андрей Василевский сделал голевую передачу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма » (4:3 ОТ).

31-летний россиянин остановил шайбу перед своими воротами и отдал ее ближайшему партнеру. Даррен Рэддиш с Брэндоном Хэйглом разыграли комбинацию и забросили шайбу, а вратарь получил ассист в статистику.

Отметим, что для Василевского это уже 23-й результативный пас в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на первое место по этому показателю среди действующих вратарей, опередив Джонатана Куика (22).

Василевский также отразил 25 бросков в створ из 28. В этом сезоне он провел 24 матча и одержал 15 побед, отражая в среднем 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,33.

