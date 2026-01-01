  • Спортс
Грицюк прервал серию из 5 матчей без очков, забив «Коламбусу». У форварда «Нью-Джерси» 8+9 в 36 матчах сезона

Грицюк из «Нью-Джерси» забил «Коламбусу» в матче НХЛ.

24-летний нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:2), прервав серию из 5 игр без очков.

Российский хоккеист провел на льду 14:07, реализовав единственный бросок в створ. На его счету также один силовой прием и один заблокированный бросок, показатель полезности «0».

В этом сезоне Грицюк набрал 17 (8+9) очков в 36 матчах при полезности «минус 5» и среднем игровом времени 15:03.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
