Ротенберг поздравил с Новым годом: «Год Огненной Лошади – это про скорость, силу и движение вперед. Пусть он станет годом роста и прогресса для каждого из нас и всего российского хоккея»

Ротенберг поздравил с Новым годом: год Огненной Лошади – это про скорость и силу.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР ), главный тренер «России 25» Роман Ротенберг поздравил хоккеистов и болельщиков с Новым годом.

«Друзья, с Новым годом!

Год Огненной Лошади – это про скорость, силу и движение вперед. Пусть он станет годом роста и прогресса для каждого из нас и всего российского хоккея – от детских школ до сборной России.

Хоккеистам желаю здоровья, удачи, веры в себя и больших побед. Молодым игрокам – расти от сезона к сезону и не бояться работы. Тренерам, специалистам, всем, кто развивает хоккей, – сил и энергии для движения вперед.

Спасибо всем, кто живет хоккеем – ходит на матчи, смотрит игры, поддерживает команды и игроков. Ваша энергия и эмоции делают нашу игру сильнее. Пусть в новом году будет больше ярких матчей и общих побед.

Пусть в семьях будет мир и тепло, дети растут здоровыми и счастливыми, а дома всегда ждут и верят.

С Новым годом! Только вперед!» – написал Ротенберг в соцсетях.

