В 1/4 финала МЧМ-2026 Канада сыграет со Словакией, США – с Финляндией, Швеция встретится с Латвией, Чехия проведет матч со Швейцарией

Стали известны все участники 1/4 финала МЧМ-2026.

Стали известны все участники 1/4 финала молодежного чемпионата мира 2026 года, который проходит в США.

Пары плей-офф выглядят следующим образом:

Швеция – Латвия;

Чехия – Швейцария;

Канада – Словакия;

США – Финляндия.

Матчи пройдут 2 и 3 января.

Сборные Дании и Германии заняли последние места в своих группах и сыграют за право остаться в высшем дивизионе чемпионата мира. Игра состоится 2 января.

Календарь МЧМ-2026

Таблица МЧМ-2026

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
