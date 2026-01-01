В 1/4 финала МЧМ-2026 Канада сыграет со Словакией, США – с Финляндией, Швеция встретится с Латвией, Чехия проведет матч со Швейцарией
Стали известны все участники 1/4 финала МЧМ-2026.
Стали известны все участники 1/4 финала молодежного чемпионата мира 2026 года, который проходит в США.
Пары плей-офф выглядят следующим образом:
Швеция – Латвия;
Чехия – Швейцария;
Канада – Словакия;
США – Финляндия.
Матчи пройдут 2 и 3 января.
Сборные Дании и Германии заняли последние места в своих группах и сыграют за право остаться в высшем дивизионе чемпионата мира. Игра состоится 2 января.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости