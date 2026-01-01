В 1/4 финала МЧМ-2026 Канада сыграет со Словакией, США – с Финляндией, Швеция встретится с Латвией, Чехия проведет матч со Швейцарией

Стали известны все участники 1/4 финала МЧМ-2026.

Стали известны все участники 1/4 финала молодежного чемпионата мира 2026 года, который проходит в США.

Пары плей-офф выглядят следующим образом:

Швеция – Латвия;

Чехия – Швейцария;

Канада – Словакия;

США – Финляндия.

Матчи пройдут 2 и 3 января.

Сборные Дании и Германии заняли последние места в своих группах и сыграют за право остаться в высшем дивизионе чемпионата мира. Игра состоится 2 января.

