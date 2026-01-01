Чернышов забил в 3-м матче подряд – 1+1 с «Миннесотой». У 20-летнего форварда 8 очков в 7 играх за «Сан-Хосе»
Чернышов из «Сан-Хосе» забил в третьем матче подряд.
20-летний форвард «Сан-Хосе» Игорь Чернышов набрал 2 (1+1) очка в матче против «Миннесоты» (4:3 Б), продлив голевую серию до 3 игр.
Он провел на льду 16:08 и реализовал единственный бросок в створ, завершив встречу регулярного чемпионата НХЛ с полезностью «0».
В этом сезоне Чернышов набрал 8 (3+5) очков в 7 матчах за «Шаркс» при полезности «плюс 4».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
