«Баффало» выиграл 10 матчей подряд, повторив клубный рекорд. Команда поднялась в зону плей-офф
«Баффало» выиграл 10 матчей подряд в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» оказался сильнее «Далласа» (4:1) и продлил победную серию до 10 игр.
Это повторение клубного рекорда «Сэйбрс». Команда трижды в своей истории выигрывала 10 раз подряд в регулярках. В последний раз – в сезоне-2018/19.
«Баффало» вышел на восьмое место в Восточной конференции, поднявшись в зону плей-офф. Следующий матч они проведут 3 января против «Коламбуса» на выезде.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
