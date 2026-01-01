«Баффало» выиграл 10 матчей подряд, повторив клубный рекорд. Команда поднялась в зону плей-офф

«Баффало» выиграл 10 матчей подряд в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало » оказался сильнее «Далласа » (4:1) и продлил победную серию до 10 игр.

Это повторение клубного рекорда «Сэйбрс». Команда трижды в своей истории выигрывала 10 раз подряд в регулярках. В последний раз – в сезоне-2018/19.

«Баффало» вышел на восьмое место в Восточной конференции, поднявшись в зону плей-офф. Следующий матч они проведут 3 января против «Коламбуса» на выезде.